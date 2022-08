Calciomercato Juventus, Depay più lontano. Assalto all’ex Napoli

Calciomercato, la Juve cerca l’attaccante vice Vlahovic

Juve a caccia di un attaccante, il termine della sessione estiva del mercato si avvicina e in casa bianconera c’è fretta di stringere le trattative e regalare ad Allegri il rinforzo per il reparto offensivo. La pista Depay si complica, un tira e molla che sta stancando la dirigenza bianconera che valuta l’alternativa. Il nome nuovo è quello dell’ex Napoli Milik, già in passato ad un passo dai bianconeri. Depay o Milik? Allegri resta in attesa.