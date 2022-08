Calciomercato Lazio, il rinforzo per la Lazio arriva dal Tottenham

Reguilon è l’obiettivo della Lazio

Reguillon pronto a lasciare il Tottenham, sulle tracce dello spagnolo la Lazio di Lotito. Come riporta Radiosei, vicina ai colori biancocelesti, il calciatore è stato messo da parte da Conte al Tottenham. Ai margini del progetto Conte, può partire. “La dirigenza biancoceleste sta studiando le mosse per capire come muoversi, la formula può essere quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. L’unico nodo da sciogliere riguarda l’ingaggio: guadagna 3,6 milioni di euro. Il presidente deve fare i conti, tenendo bene a mente le situazioni in uscita”.