Calciomercato Milan, si stringe per un centrocampista

Il Milan è a caccia di un centrocampista, il tempo stringe

In casa Milan è caccia al centrocampista, i dirigenti rossoneri vogliono chiudere in fretta per regalare a Pioli il rinforzo cercato, spuntano nuove piste che rischiano di infiammarsi nelle prossime ore. Piace Rapahel Onyedika: il giornale danese Ekstra Bladet scrive che i rossoneri avrebbero portato a 6,5 milioni di euro l’offerta per il giovane del Midtjylland, ancora lontana dai 10 richiesti dal club di appartenenza. I nomi nuovi sul taccuino di Maldini e Massara sono quelli di Aster Vranckx e Jean Onana, da tempo nei radar dei dirigenti milanisti.