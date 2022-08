Denunciata Wanda Nara, l’accusa è pesante

Wanda Nara denunciata per maltrattamenti, è polemica in Argentina

Non c’è pace per Wanda Nara, la signora Icardi nel mirino delle colf. La showgirl argentina accusata in patria addirittura per maltrattamenti, ed è caos. Questa volta la bufera è esplosa in Argentina perché è stata denunciata “per sfruttamento” dall’ex domestica della famiglia Icardi, Carmen Cisnero. L’ex domestica ha denunciato maltrattamenti, stipendi mai arrivati e addirittura schiavismo. Si attende la replica di Wanda Nara, di nuovo al centro dell’attenzione.