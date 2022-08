Mourinho boccia Shomurodov e Felix: “Non posso aspettarli”

Mourinho chiede una sforzo sul mercato

La Roma si prepara per la sfida contro la Cremonese, il tecnico Mourinho presenta la gara e commenta le voci e strategie di mercato dei giallorossi. L’allenatore portoghese boccia due pedine della rosa e chiama a gran voce Belotti.

Le parole di Mourinho: “A Salerno ho cambiato due centrocampisti con due attaccanti per vincere la partita e quando in panchina non hai giocatori del livello dei titolari, allora provi a fare quello che puoi. Non possiamo aspettare che Felix e Shomurodov siano al livello dei titolari, non abbiamo questo privilegio. In panchina avevo la qualità di Matic e Wijnaldum che sono entrati in campo e hanno controllato la partita. Belotti? Se è vero che vuole venire, mi piace questo feeling”.