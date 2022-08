Serie B, 2^ giornata: Cosenza in testa, Cagliari in rimonta, il Pisa non muore mai

Cosenza e Frosinone guidano la classifica di Serie B

Dopo i tre pareggi di sabato sera, quest’oggi il Campionato di Seri eB ci presenta Frosinone e Cosenza in testa alla classifica. Il Cosenza vince in rimonta sul Modena grazie alle reti di Florenzi e Brescianini, mentre il Frosinone rifila tre reti al Brescia con Moro, Caso e Mulattieri. Il Pis anon muore mai, va sotto due volte ma pareggia grazie alle reti di Morutan su rigore e di Torregrossa. Negli altri incontri il Cagliari batte 2-1 il Cittadella grazie alle reti di MAncosu e Makoumbou, il Venezia sbanca il druso al 95′, mentre la Ternana grazie a Partipilo ha ragione della Reggina.

VENERDÍ

Bari-Palermo 1-1

Marcatori: 37′ Valente (P), 68′ Cheddira (B)

IERI

Ascoli-SPAL 1-1

Marcatori: 21′ Gondo (A), 26′ Maistro (S)

Genoa-Benevento 0-0

Perugia-Parma 0-0

OGGI

Cagliari-Cittadella 2-1

Marcatori: 29′ Antonucci (Cit), 77′ Mancosu (Cag), 87′ Makoumbou (Cag)

Cosenza-Modena 2-1

Marcatori: 33′ Bonfanti (M), 67′ Florenzi (C), 80′ Brescianini (C)

Frosinone-Brescia 3-0

Marcatori: 15′ Moro (F), 58′ Caso (F), 85′ Mulattieri (F)

Pisa-Como 2-2

Marcatori: 5′ Blanco (C), 22′ Morutan (P), 77′ Kerrigan (C), 90′ Torregrossa (P)

SudTirol-Venezia 1-2

Marcatori: 60′ Odogwu (S), 84′ Cuisance (V), 95′ Curto (aut)

Ternana-Reggina 1-0

Marcatori: 27′ Partipilo (T)