Inter, Inzaghi preferisce Acerbi

L’Inter attende il rinforzo per la difesa, Inzaghi ha dato la sua preferenza, l’obiettivo è Acerbi. Pastorello aveva promesso ai nerazzurri che il difensore si sarebbe liberato a zero dalla Lazio, il patron Lotito avrebbe dato l’ok, disposto a lasciar partire il calciatore in prestito gratuito con diritto di riscatto in favore dei nerazzurri, che dovranno impegnarsi a corrispondere ad Acerbi la totalità dell’ingaggio da 1,8 mln di euro.