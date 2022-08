Calciomercato Inter, quasi fatta per Acerbi: Inzaghi ritrova il difensore

Il difensore laziale seguito anche dal Marsiglia

Non dovrebbe destare alcuna preoccupazione il recente interessamento dell’’Olympique Marsiglia per Francesco Acerbi. I transalpini si sono limitati esclusivamente a chiedere informazioni senza però approfondire la questione. Sospiro di sollievo quindi per l’Inter, che dopo aver ricevuto l’apertura al prestito con diritto di riscatto da parte della Lazio, ora vede concretamente la possibilità di aggiudicarsi il difensore dei biancoceleste. In fase di definizione l’accordo sulle cifre.