Calciomercato Juventus, mistero Arthur: cosa ha deciso Allegri

Il brasiliano diventa un caso

Scoppia il caso Arthur in casa Juventus. Il ventiseienne brasiliano dopo essere stato escluso dalla tournée statunitense prestagionale e dopo non essere stato convocato per la prima di campionato contro il Sassuolo, salterà anche la gara di domani contro la Sampdoria. Mister Allegri infatti non lo ha incluso nell’elenco convocati per la gara al Marassi.

Calciomercato Juventus, quali scenari si prospettano

Il fulcro del, problema è che il Barcellona gli garantisce 5 milioni di euro netti di ingaggio. Questo perché la Juventus lo ha molto valutato nell’operazione Pjanic (78 milioni bonus compresi). La strada più percorribile quindi sembrerebbe quella del prestito con la partecipazione del club torinese al pagamento dell’ingaggio fino al 50%. Ma ad oggi all’orizzonte non si sono viste società disposte ad impegnarsi realmente per lui. Ciò ovviamente non gioca a suo favore dato che Arthur sarebbe desideroso di giocarsi la chance di partecipare con la Selecao al prossimo mondiale