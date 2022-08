Calciomercato Lazio, c’è chi arriva e chi va

Lazio, il calciomercato si infiamma. Reguilon obiettivo concreto

La Lazio fa sul serio per Reguilon, contatti con i dirigenti del Tottenham per il calciatore. Come riporta lalaziosiamonoi “la richiesta è quella di un prestito oneroso, con diritto di riscatto fissato a 18-20 milioni di euro. Operazione che alla Lazio, in caso di acquisto definitivo, costerebbe 20-22 milioni. Tanti. C’è poi la questione ingaggio, perché Reguilon guadagna 3,3 milioni di euro a stagione”. Un avvio di trattativa che potrebbe portare alla fumata bianca.

In uscita c’è invece Acerbi, il giocatore si è promesso all’Inter dell’ex allenatore biancoceleste Inzaghi. Si va verso il prestito con diritto di riscatto, anche se Lotito spinge per l’obbligo di riscatto. Sul difensore c’è anche il Marsiglia.