Calciomercato Lazio, lo spagnolo pronto a partire: in arrivo il suo sostituto

Si attende solo il responso del calciatore

Raul Moro è pronto a partire. L’ala spagnola classe 2002, dovrebbe approdare alla Ternana in questa ultima fase di mercato. Visti i margini di miglioramento e l’aumentare della concorrenza il giovane troverebbe davvero poco spazio in questa stagione. Non a caso dell’ultima gara contro il Torino, mister Sarri ha preferito non convocarlo. Tra la Lazio e la società umbra inoltre, esiste già un accordo riguardante un prestito. Ciò garantirebbe a Moro di fare esperienza e di crescere. Si attende di sapere la volontà del giocatore il quale precedentemente rifiutò di passare al Como.