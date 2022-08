Calciomercato Milan, alla ricerca del sostituto di Krunic. Maldini ci prova

Il centrocampista bosniaco si ferma

Neppure il tempo di iniziare la nuova stagione e subito iniziano i problemi per mister Pioli. Rade Krunic si ferma. Stiramento femorale per lui con uno stop che sembrerebbe quantificarsi in una mesata. Ciò ovviamente costringe il Milan a correre ai ripari andando immediatamente a cercare un sostituto di pari livello. Maldini e Massara sono già al lavoro.

Calciomercato Milan, i nomi più papabili

Raphael Onyedika, Jean Onana ma anche, notizia di poco fa, Aster Vranckx. Per Onyedika la strada sembra piuttosto difficile. Il Milan ha presentato una prima offerta da 4 milioni di euro e poi, ha rilanciato mettendo sul piatto 6 milioni. Tuttavia, neppure la nuova proposta basta per assicurarsi il 21enne nigeriano. Diverso il discorso per Onana che con il suo Bordeaux retrocesso in Ligue 2 potrebbero bastare anche meno di 10 milioni. Infine rimane anche l’idea Vranckx. Talentuoso diciannovenne belga in forza al Wolfsburg. Il suo nome è stato accostato anche ad altre squadre come Fiorentina, Bologna e Nizza ma ovviamente il blasone ed il fascino che appartiene al Milan non è paragonabile alle altre concorrenti. A Milano il giovane centrocampista potrebbe giocare in Champions e sicuramente crescere sono ogni aspetto tecnico-tattico.