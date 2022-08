Calciomercato Roma, altro arrivo dal PSG: Mourinho da l’ok

Visto il grave infortunio di Wijnaldum, la Roma torna sul mercato. Gli ultimi problemi legati al calciatore olandese, che dovrà stare fermo ai box per 3 mesi come minimo, ma non solo visto che Tiago Pinto è alla ricerca anche di un centrocampista e di un difensore.

Calciomercato Roma, arriva Diallo per la difesa?

Come riportato da Il Messaggero, nel frattempo, l’acquisto del difensore non è più una priorità assoluta, ma stando alle informazioni del quotidiano a Trigoria il sogno sarebbe Abdou Diallo. Il centrale è in uscita dal Paris Saint Germain ed il club giallorosso apprezza particolarmente il classe ’96 anche se sul calciatore c’è anche il Milan, che è da mesi alla ricerca del sostituto di Romagnoli.