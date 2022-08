Juventus, Allegri ‘taglia’ Chiesa

Allegri lascia Chiesa fuori dalla lista Champions

Un recupero che procede più lentamente del previsto, stiamo parlando di Federico Chiesa. Ieri le parole di Allegri che di fatto allontanava la data del rientro in campo dell’esterno bianconero. Oggi Tuttosport parla di possibile esclusione dalla Lista Champions. Una scelta per consentire a Chiesa di recuperare con tutta la prudenza del caso, tanto da “rischiare” persino l’esclusione dalla prima lista Champions di settembre, come riferisce Tuttosport. Allegri predica calma, per il “7” bianconero la prospettiva più concreta è un ritorno da protagonista solo nel 2023.