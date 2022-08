Manchester United-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla

Le probabili formazioni di Manchester United-Liverpool

MANCHESTER UNITED (4-3-3): De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Malacia; Bruno Fernandes, Fred, Eriksen; Sancho, Cristiano Ronaldo, Rashford.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Luis Diaz.

Come vedere Manchester United-Liverpool in diretta tv

Manchester United-Liverpool è in programma lunedì alle 21:00. Si può vedere in diretta tv in esclusiva su Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport 4K (canale 213).