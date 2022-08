Ranocchia shock, l’infortunio è grave

Brutto infortunio per Andrea Ranocchia

Andrea Ranocchia in allarme, l’infortunio subito durante Napoli-Monza sembra grave. Ai microfoni di DAZN, l’allenatore dei brianzoli Giovanni Stroppa, ha commentato così: “Per quello che mi ha detto è grave. Domani faremo gli accertamenti”. In conferenza stampa Stroppa è ancora più dettagliato: “Gli è rimasta sotto la caviglia nella scivolata, lui pensa che sia qualcosa di importante”. In attesa di ulteriori informazioni auguriamo al giocatore una pronta guarigione.