Roma-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla

Prima casalinga in campionato per la Roma di Mourinho, i giallorossi ospitano la neopromossa Cremonese, l’imperativo è vincere e scacciar via anche la sfortuna, vedi infortunio capitato a Wijnaldum. Mourinho si affida in attacco a Dybala e Abraham, a supporto Zaniolo.

Roma-Cremonese, le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham. All.: Mourinho.

Cremonese (3-4-1-2): Radu; Vasquez, Bianchetti, Sernicola; Ghiglione, Ascacibar, Pickel, Valeri; Zanimacchia; Dessers, Okereke. All.: Alvini.

Roma-Cremonese, dove vederla

La sfida dell’Olimpico fra Roma e Cremonese sarà trasmetta in esclusiva da Dazn.