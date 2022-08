Roma-Cremonese, risultato, tabellino e highlights (1-0)

La Roma supera a fatica la Cremonese, all’Olimpico la decide nel secondo tempo Smalling di testa. Brutte notizie per i giallorossi dall’infermeria, problemi alla spalla per Zaniolo uscito dal campo in barella, si attendono aggiornamenti.

ROMA-CREMONESE 1-0

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 5, Smalling 6,5, Ibanez 6; Karsdorp 6 (41′ st Celik sv), Cristante 6, Pellegrini 6,5, Spinazzola 6 (27′ st Zalewski 6); Dybala 5 (27′ st Matic 6), Zaniolo 5,5 (45′ El Shaarawy 6,5); Abraham. A disp.: Svilar, Kumbulla, Vina, Bove, Felix, Shomurodov. All.: Mourinho 6.

Cremonese (3-4-1-2): Radu 7; Aiwu 6 (11′ st Bianchetti 6), Chiriches 6, Lochoshvili 6,5 (40′ st Ciofani sv); Ghiglione 5,5 (11′ st Baez 6), Ascacibar 6, Pickel 6, Valeri 6; Zanimacchia 5,5 (11′ st Buonaiuto 6); Okereke 5 (33′ st Tsadjout sv), Dessers 6,5. A disp.: Saro, Sarr, Vasquez, Di Carmine, Sernicola, Acella, Quagliata, Ndiaye, Milanese. All.: Alvini 6.

Arbitro: Massimi

Marcatori: 20′ st Smalling

Ammoniti: Aiwu, Zanimacchia (C)

Espulsi: nessuno