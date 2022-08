Sampdoria-Juventus, risultato, tabellino e highlights (0-0)

La Juve non va oltre il pari a Marassi, una buona Sampdoria ferma Vlahovic e compagni. In gol Rabiot, rete annullata per fuorigioco del francese.

TABELLINO

Sampdoria-Juventus 0-0

Sampdoria (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello 6 (28′ st Murru)); Vieira 6,5 (33′ st Depaoli); Leris, Rincon 6,5 (23′ st Verre), Sabiri, Djuricic 5 (28′ st Villar); Caputo 5 (33′ st Quagliarella).

Allenatore: Giampaolo

Juventus (4-3-3): Perin; Danilo, Rugani, Bremer, Alex Sandro 5,5 (1′ st De Sciglio); McKennie 6 (17′ st Miretti), Locatelli 5 (40′ st Rovella), Rabiot; Cuadrado 6 (32′ st Kean), Vlahovic, Kostic.

Allenatore: Allegri

Arbitro: Abisso

Marcatori:

Ammoniti: Djuricic (S), Alex Sandro (J), Leris (S), Verre (S), Rovella (J)

Espulsi: