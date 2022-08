Tonali sul Milan: “E’ un altro campionato”

Sandro Tonali ritrova il Milan ma fa chiarezza

Tonali di nuovo in campo dopo lo stop per infortunio, il centrocampista rossonero parla dell’inizio stagione e del campionato che attende i rossoneri: “Purtroppo quest’anno ho avuto la sfortuna di giocare la prima di campionato senza aver giocato il pre-campionato. Gli ultimi minuti ho fatto fatica ma la settimana sarà molto improntate per me”. Tonali aggiunge, come riporta calciomercato.com: Io credo che non ci sentiamo diversi ma dobbiamo capire che questo è un altro campionato. Dobbiamo lasciare quanto di bello fatto, mettere un punto e ripartire”.

Gli obiettivi del Milan: “Tutti noi abbiamo voluto rientrare prima per sentire odore di calcio. E’ bello rientrare dopo una vittoria del campionato ma ora è un momento difficile fuori dal campo. Bisogna essere bravi fuori dal campo e lasciare tutto da parte, guardare solo noi e la squadra. Lo abbiamo visto contro l’Udinese che siamo andati subito sotto perché no c’era la concentrazione. Abbiamo vinto, siamo stati bravi e ora bisogna ripartire con un altro campionato e fare il meglio possibile”.