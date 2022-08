Niente operazione per Wijnaldum

Secondo quanto appreso in redazione, sarebbe al momento escluso intervento chirurgico per il centrocampista Wijnaldum. Il calciatore ieri ha rimediato una frattura alla tibia, al momento verrà applicato il gesso e nei prossimi giorni sottoposto a nuovi accertamenti. In programma ci sarebbe un consulto tra i medici della Roma, del PSG e della nazionale olandese, per valutare se preferibile ricorrere ad intervento chirurgico per accorciare i tempi di recupero.