Calciomercato Inter, AAA cercasi difensore: le novità

Calciomercato Inter, tanti i nomi per la difesa

L’Inter è alla spasmodica ricerca di un difensore centrale, più specificamente di un vice De Vrij. Negli ultimi giorni sono stati tanti i calciatori affiancati all’Inter: Akanji, Acerbi ed ora Chalobah. Acerbi però sui social è stato attaccato dai tifosi dell’Inter e ciò che ha fatto fare dietrofront all’Inter è l’età del calciatore, anche se nelle ultime ore la trattativa sembra essersi sbloccata perché la Lazio avrebbe accettato la formula del prestito con diritto di riscatto. Per quanto riguarda Akanji, è difficile arrivare allo svizzero tramite la formula del prestito vista la scadenza del contratto nel 2023. Per questi motivi, sembra che l’Inter stia virando su altri nomi: Chalobah del Chelsea sembra l’obiettivo più caldo in queste ore.

Calciomercato Inter, il difensore dei Blues come vice De Vrij

Chalobah, difensore 23enne, sembra gradire la destinazione Milano e i buoni rapporti che intercorrono tra le due società potrebbero agevolare lo svolgimento della trattativa. Tuttavia, non tutto potrebbe correre liscio perché anche i blues, a loro volta, sono alla ricerca di un centrale. Qualora gli inglesi acquistassero un difensore, la trattativa potrebbe sbloccarsi e il difensore potrebbe approdare in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche a cifre non bassissime. La strada più semplice è dunque quella che porta a Francesco Acerbi. Anche se l’età avanzata rappresenta un handicap, sarebbe l’acquisto più facile da mettere a segno, visto il basso costo del difensore laziale.