Calciomercato Juventus, dentro o fuori per Depay: Cherubini decide

Juventus, Cherubini accelera sul mercato: pronti due colpi

Aspettando il big match con la Roma, sono giorni decisivi per il mercato della Juventus visto che Allegri ha chiesto da tempo rinforzi sul mercato a cominciare da un centrocampista e un vice Vlahovic, considerate le priorità per il tecnico bianconero.

Calciomercato Juventus, giorni decisivi per Depay

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo arriverà oggi da parte della Juventus la scelta su Memphis Depay. L’attaccante in uscita dal Barcellona continua a chiedere 7 milioni netti al club bianconero, che oggi prenderà una decisione oppure virerà su Milik, attaccante del Marsiglia ed ex Napoli che potrebbe tornare in Italia grazie ad una clausola rescissoria. Il calciatore piace moltissimo ad Allegri e sarebbe felice di tornare in Italia.