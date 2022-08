Calciomercato Juventus, duello con la Roma per Paredes: i bianconeri tentano il sorpasso

Calciomercato Juventus, i bianconeri devono vendere per poter comprare

La Juventus deve necessariamente vendere a centrocampo prima di poter dare ad Allegri un innesto in quel lato del campo. Sul mercato c’è Zakaria, che interessa sia alla Roma che al Borussia Dortmund, e soprattutto c’è il nodo Arthur da sciogliere. Secondo le ultime indiscrezioni, questa sarà la settimana decisiva per l’addio del centrocampista alla società bianconera. Fin quando la Juve non risolverà il mercato in uscita, difficile che arrivi qualcuno.

Calciomercato Juventus, Paredes fa gola anche ad un altro club della Serie A

La Juve deve risolvere quanto prima i problemi in casa, perché, secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri hanno concorrenza per Paredes. Nelle ultime ore, la Roma sarebbe entrata nella corsa per arrivare al centrocampista argentino. Il classe 1984 ha disputato 2 stagioni in giallorosso e un suo ritorno fa gola alla dirigenza capitolina. La stampa inglese, invece, riferisce che Leandro Paredes interesserebbe anche al Liverpool, visto il recente infortunio di Naby Keita. Trattativa dunque non semplice, con la Juve che deve accelerare i tempi se non vuol vedere sfumare davanti agli occhi l’acquisto del calciatore.