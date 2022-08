Calciomercato Lazio, Sarri spinge per il terzino sinistro: le ultime

Calciomercato Lazio, i biancocelesti alla ricerca di un terzino sinistro

Il calciomercato della Lazio potrebbe concludersi con l’acquisto di un terzino sinistro. Il tecnico dei biancocelesti avrebbe richiesto un giocatore in quel ruolo del campo e la dirigenza laziale vorrebbe accontentarlo. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe già in atto un sondaggio per Reguilòn, terzino sinistro del Tottenham. La trattativa è complicata e i laziali non hanno ancora avuto alcun contatto con la dirigenza inglese, in virtù della difficoltà della trattativa. La Lazio vorrebbe portarlo il terzino spagnolo a Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto, chiedendo al Tottenham il pagamento di una parte dello stipendio.

Calciomercato Lazio, il giocatore dei Blues potrebbe essere l’innesto sulla fascia sinistra

Nel caso non fosse possibile portare Reguilòn nella Capitale, la Lazio virerebbe su Marcos Alonso del Chelsea, calciatore che Sarri conosce bene. Alonso però sogna il Barcellona, club che lo aveva trattato ma che non aveva accettato le condizioni richieste dai blues per portarlo in Catalogna. La Lazio vorrebbe richiedere il calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, difficile però visto che il contratto dello spagnolo scadrà nel 2023.