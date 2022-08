Calciomercato Milan, oggi la chiusura per Onana dal Bordeaux

Il Milan stringe per il centrocampista camerunense

Calciomercato Milan, virata decisa su Onana

Il Milan batte un altro colpo sul mercato: la necessità di un centrocampista ha spinto Maldini e Massara a stringere per regalare a Pioli un altro tassello nella rosa.

Dopo che Onyedika è sfumato per le richieste troppo alte del Midtjylland, la dirigenza rossonera ha virato sul centrocampista originario del Camerun Jean Onana, classe 2000 in forza al Bordeaux. I soldi offerti ai danesi verranno girati al club francese, nella speranza che si possa trovare in questo caso una quadra.

Secondo La Gazzetta dello Sport ieri c’è stato un incontro tra Milan e agenti del giocatore che oggi, invece, saranno a Bordeaux per cercare di capire la fattibilità dell’operazione. 6-7 milioni di riscatto da esercitare tra un anno potrebbero bastare.