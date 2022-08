Calciomercato Roma, per il centrocampo si cercano rinforzi: due gli obiettivi

Calciomercato Roma, obiettivo centrocampista: piace Tameze

Dopo la tegola Wijnaldum, la Roma deve necessariamente tornare sul mercato: i giallorossi hanno necessariamente bisogno di un centrocampista per sopperire all’assenza prolungata dell’olandese, come anche confermato ieri nella conferenza stampa postpartita da Josè Mourinho. L’infortunio di Zaniolo spinge la dirigenza giallorossa ad accelerare i tempi per regalare a Mourinho un rinforzo in zona mediana.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, un nome valutato in queste ore è quello di Adrian Tameze, classe 1994 del Verona. Secondo le informazioni dei quotidiani in edicola oggi, la Roma lo segue da tempo ed è stato già aperto un canale con il club proprietario del cartellino. E poi si parla sempre del possibile ritorno di Paredes in Italia, ambito anche dalla Juventus.