FFP, ecco cosa rischiano Roma e Inter: i dettagli

Duri provvedimenti per le italiane

FFP, tanti i club sotto controllo

Il Times ha pubblicato oggi una notizia importante da fonti Uefa secondo cui il maggior l’organo europeo starebbe per annunciare una serie di sanzioni contro dieci società, a cominciare da Barcellona, Paris Saint-Germain, Olympique Marsiglia, Juventus, Roma e Inter per violazione delle norme sul Fair Play Finanziario fino al 2020-21.

Secondo quanto riportato, da The Times a parte Barcellona e Juventus (in guerra con l’Uefa sul fronte Superlega) le altre avrebbero già raggiunto un accordo con l’Uefa. Le due francesi dovrebbero ricevere solo una multa, Inter e Roma delle multe con restrizioni sul mercato. Da tenere d’occhio poi anche gli altri club, tra cui l’Arsenal come unica squadra della Premier League.