Napoli, Roma ed Inter a punteggio pieno in testa al campionato

Sono bastate due giornate per iniziare a sgranare il gruppo. Dopo un primo turno senza pareggi che aveva spezzato letteralmente in due la classifica, nel secondo week end di campionato le “ics” sono state addirittura sei con ben quattro gare ferme sullo 0-0: sintomi di stanchezza precoce dovuta ad una preparazione ancora non completata o semplice caso? Vedremo nella prossima giornata che inizierà già venerdì e proporrà tra l’altro due incontri “pesanti” come Lazio-Inter e Juventus-Roma.

Kvaratskhelia incanta Napoli, l’Inter ritrova i gol di Lautaro; Smalling lancia la Roma

Del terzetto al comando sorprende il Napoli che in molti avevano giudicato indebolito a seguito di una campagna acquisti-cessioni non certo appariscente ma forse più mirata di quanto sembrasse. Su tutti brilla il talento di Kvaratskhelia che oltretutto con 3 reti in due partite è al momento in testa alla classifica dei marcatori. Positivo anche l’approccio al campionato italiano del coreano Kim anche se la formazione partenopea va ora testata contro avversarie più agguerrite rispetto a Monza e Verona. Stesso discorso per l’Inter, che venerdì è atteso all’Olimpico dalla Lazio, che comunque conferma la sua solidità e mostra di nuovo le meraviglie della Lu-La, coppia gol dello scudetto targato 2020-21. Roma in perfetto stile Mourinho: la squadra non incanta e fatica per imporsi con la volitiva Cremonese di Alvini ma conquista alla fine un’altra vittoria pesante grazie alla rete di un gregario, Smalling dopo Cristante, nell’attesa che si sblocchi il suo attacco monstre…

Juventus, Fiorentina e Lazio a secco. Il Milan rimonta a Bergamo

Prestazione non proprio smagliante per la Juventus di Allegri che stante l’assenza di Pogba stenta a trovare il bandolo della matassa a centrocampo. Pochi palloni per Vlahovic ma buon esordio da titolare per Kostic. I viola non riescono a scardinare il muro empolese nonostante i padroni di casa fossero rimasti addirittura in nove! Sintomo che Italiano dovrà perfezionare le manovre offensive e lavorare ancora sulla personalità dei suoi giocatori. Il carattere non manca certo al Toro di Juric che imbriglia benissimo la formazione di Sarri ancora alle prese con l’amletico dubbio: Luis Alberto sì, Luis Alberto no? Per noi lo spagnolo andrebbe quantomeno inserito prima, se non dall’inizio, per non lasciare la Lazio senza la necessaria fantasia. I campioni d’Italia s’infrangono invece contro lo scoglio nerazzurro e trovano il pari solo grazie ad una prodezza di Bennacer, non proprio un abitué delle marcature.