Calciomercato Inter, il club di Zhang blinda la difesa: le ultime

Due i candidati principali

Con otto giorni alla fine del mercato, l’Inter sta per concludere definitivamente il discorso legato al reparto difensivo. Si sta cercando il vice De Vrij e tra i vari nomi, su tutti spiccano quello di Chalobah e Acerbi. Tra i due la priorità sembrerebbe averla Chalobah. Il ventitreenne inglese del Chelsea ha già espresso la sua disponibilità ed il suo apprezzamento per la società milanese. Per l’Inter un acquisto del genere significherebbe oltre che andare a colmare l’ultimo slot rimasto vuoto della difesa, anche un investimento per il futuro che potrebbe portare un domani Chalobah a diventare il perno titolare del reparto arretrato neroazzurro.

Calciomercato Inter, il punto su Acerbi

Molto più vicino invece Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio è praticamente già pronto ed ha anche affermato di rinunciare alle due mensilità che gli spettavano con il club di Lotito. A questo poi va ad aggiungersi la totale disponibilità dei biancocelesti nel cederlo anche come prestito gratuito. In ogni caso questa strada, molto più percorribile, resta sempre il piano B qualora l’affare legato a Chalobah dovesse sfumare.