Calciomercato Inter, tanti i rinnovi in casa nerazzurra: i dettagli

Calciomercato Inter, i nerazzurri a lavoro per blindare i difensori

A meno di colpi di scena, Milan Skriniar disputerà anche questa stagione in nerazzurro. Il Paris Saint Germain non è riuscito a portare il difensore slovacco a Parigi e l’Inter quindi si sta mettendo in foto per blindare il classe 1995. Il contratto del giocatore scade nel 2023 e l’Inter sta pensando ad un super rinnovo: 6 milioni di ingaggio a stagione, stipendio che attualmente percepiscono Martinez e Brozovic. Questo è il piano dell’Inter per convincere Milan Skriniar e per chiudere le porte agli eventuali corteggiatori. Il difensore slovacco non è l’unico ad avere un contratto con scadenza nel 2023, perché anche Stefan De Vrij si trova in questa condizione. Per quanto riguarda l’olandese, la situazione è più complicata perché dipende da molte variabili, cioè da chi arriverà dal mercato, da se il difensore vorrà restare e dalle offerte che arriveranno per lui. Tuttavia, anche se egli è arrivato a parametro zero, l’Inter non vuole perderlo alle stesse condizioni e sta pensando al rinnovo oltre il 2023.

Calciomercato Inter, tanti rinnovi in agenda

Oltre i due difensori, l’Inter deve risolvere altri nodi per quanto riguarda i rinnovi. Handanovic per ora è il titolare, ma l’idea dell’Inter è quella di far posto gradualmente a Onana, con il portiere sloveno che avrebbe accettato il ruolo di “alternativa futura”. Quasi certo il rinnovo di Darmian, mentre è in discussione quello di D’Ambrosio. Difficile il rinnovo di Dzeko, così come quello di Gagliardini, centrocampista che già in questa sessione di mercato ha ricevuto tante offerte.