Calciomercato Juventus, il centrocampista con le valigie pronte: resta in serie A

Il centrocampista disputerà un altro anno in prestito

Calciomercato Juventus, il giovane lascerà Continassa

Anche se ha appena rinnovato, il giovane Fagioli sembra destinato a lasciare di nuovo la Juventus per passare un altro anno in prestito. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista avrebbe ricevuto offerta da 4 della Serie A: fra esse ci sono Monza, Cremonese, Empoli e Sampdoria.

Calciomercato Juventus, Sampdoria in pole per l’acquisto del centrocampista

La Juventus vorrebbe però una garanzia per lasciar partire il calciatore: certezza di minutaggio. I bianconeri sarebbero quindi disposti a cedere il ragazzo solo se la squadra che lo acquisterà garantirà un utilizzo costante del centrocampista. In questo momento, la Sampdoria sembra essere in vantaggio sulle altre pretendenti, con Giampaolo che cerca un giocatore di qualità a cui affidare le chiavi del centrocampo blucerchiato. La Juventus continua i dialoghi con la società genovese, anche se deve accelerare i tempi visto che manca soltanto una settimana alla chiusura del Calciomercato.