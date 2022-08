Calciomercato Juventus, interesse per il terzino dell’Atletico: il ds bianconero ci prova

Calciomercato Juventus, pronta l’offerta per il terzino dell’Atletico di Madrid

La Juventus sembra aver definito le sue priorità per questi ultimi giorni di calciomercato: un attaccante, un centrocampista e, secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri sarebbero interessati ad un terzino sinistro. Nelle ultime ore, la società bianconera avrebbe fatto un sondaggio per Renan Lodi, esterno sinistro dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, il terzino potrebbe arrivare nei prossimi giorni

Secondo le ultime voci, l’entourage del calciatore brasiliano e la Juventus avrebbero già iniziato i dialoghi, con la società bianconera che avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto. L’Altetico, dal canto suo, è fermo sulla sua posizione e non vorrebbe liberarsi del calciatore a queste condizioni. Il club spagnolo sarebbe pronto a separarsi dal calciatore solo a titolo definitivo e per qualche super offerta (in parole povere, qualche offerta dalla Premier). Difficile dire come si evolverà la trattativa, ma sappiamo che gli ultimi giorni di mercato ci regalano spesso e volentieri incredibili colpi di scena.