Calciomercato Lazio, duello tutto spagnolo per la fascia: le ultime

Calciomercato Lazio, priorità al terzino destro

Sono ore frenetiche per il mercato della Lazio visto che manca ancora l’ultimo tassello da regalare a Maurizio Sarri. La situazione riguardo all’uscita di Hysaj non sembra più essere strettamente legata al possibile arrivo di un nuovo giocatore, dal momento che Lotito vuole comunque fare questo sforzo economico.

Mercato Lazio, Reguilon primo nome per la fascia

Il prescelto di Sarri è senza dubbio Sergio Reguilon, terzino destro spagnolo del Tottenham fuori dal progetto di Antonio Conte. Proprio Reguilon ha messo in stand-by al momento l’offerta del Nottingham Forest, dal momento che un eventuale approdo in Serie A sarebbe ottimale anche in ottica Mondiale. A Tare piace però anche Marcos Alonso, che potrebbe liberarsi dal Chelsea.