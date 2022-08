Calciomercato Lazio, tanti gli obiettivi per la fascia: e se Luis Alberto viene ceduto..

La società sta spingendo per accontentare Sarri

Il terzino sinistro. Resta sempre quello il comun denominatore in casa Lazio. Il patron Lotito sta cercando di accontentare le esigenze di mister Sarri al fine di consegnargli una rosa di suo gradimento. Rimane ancora in piedi l’idea Ivan Ilic. Il difensore serbo del Verona piace molto al tecnico dei biancocelesti e non a caso la società lo sta monitorando già dallo scorso giugno.

Calciomercato Lazio, quale futuro per Il mago ?

Discorso invece ancora pieno di incognite, è quello legato a Luis Alberto. Per Il fantasista spagnolo la presente stagione è partita piuttosto male con le due panchine consecutive contro Bologna e Torino. Per Il mago, c’è ormai da un po’ di tempo l’interessamento da parte del Siviglia, il quale vistosi infortunatosi Jesus Corona, potrebbe ora accelerare per concretizzare l’affare. Ciò ovviamente sbloccherebbe anche l’operazione Ilic che andrebbe così a colmare il posto vuoto in rosa lasciato da una presumibile partenza dello spagnolo.