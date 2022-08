Calciomercato Milan, il centrocampista arriverà dalla Francia: di chi si tratta

Il Milan accelera sul mercato

Il Milan accelera sul mercato in queste ultime settimane di fine sessione. Arriverà dalla Francia, il rinforzo di centrocampo per il Milan di Stefano Pioli: Maldini continua a mostrare interesse per Jean Onana del Bordeaux, ma c’è anche Ibrahima Sissoko dello Strasburgo. Il centrocampista francese ha una valutazione vicina agli otto milioni di euro e un contratto in scadenza a giugno 2024.

Calciomercato Milan, tanti gli obiettivi di Maldini

Il giocatore, cresciuto nelle giovanili del Brest, è cresciuto tanto in Ligue 1 e si è messo in mostra sotto gli occhi di Maldini e Massara e di tutti quegli osservatori interessati al calciatore. Sul taccuino dell’ ad rossonero c’è anche Onyedika ma anche a Vranckx del Wolfsburg. Nelle prossime ore potrebbero arrivare altri 6-7 milioni per Paquetà che nelle prossime ore lascerà il Lione per approdare in Premier, sponda Newcastle.