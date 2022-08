Calciomercato Milan, offerta shock dalla Premier per Leao: Maldini disposto a parlarne

Il Chelsea sembra fare sul serio

Si sta sempre più parlando in questi giorni dell’interessamento mostrato dal Chelsea per Rafael Leao. Ciò nonostante, contatti veri e propri non sono ancora stati presi con il Milan. L’attaccante portoghese inoltre, ha dichiarato più e più volte di trovarsi bene in Italia e a Milano. Va aggiunta poi la difficoltà concreta di potersi aggiudicare il giocatore a causa della cifra dalla quale si partirebbe per trattare.

Calciomercato Milan, cosa rassicura la società

150 milioni. Sarebbe proprio questa la cifra di partenza. Cifra dettata da una serie di elementi tra i quali il fatto che Leao deve ancora versare 16,5 milioni allo Sporting Lisbona poiché nel 2018 rescisse unilateralmente il suo contratto. A ciò va considerato anche che il Lille possiede ancora il 15% della sua rivendita; e per ultimo ma non meno rilevante, il portoghese ha ben 2 procuratori. Insomma tutti fattori che dovrebbero scoraggiare il Chelsea e rassicurare il Milan.