Calciomercato Milan, si allontana Tanganga: Maldini valuta altre piste

Nottingham in vantaggio per Tanganga, Milan più lontano

Il Milan sta chiudendo in queste ore per Onana ma rimane vigile sul mercato per quanto riguarda il reparto difensivo. La dirigenza rossonera non ha mai nascosto l’interesse per Tanganga ma in questi giorni c’è stato un assalto decisivo da parte del Nottingham Forest che ha inizialmente offerto 16 milioni al Tottenham, cifra rifiutata dai londinesi che puntano a chiudere la cessione sui 20 milioni.

Il Milan valuta altre occasioni, ritorna di moda un obbiettivo della Roma

Viste le complicanze nella trattativa che porta a Tanganga, i rossoneri stanno valutando altre piste per regalare a Pioli un difensore di assoluta affidabilità. Il primo nome è quello di Abdou Diallo, difensore in uscita dal PSG. Attenzione però alla strada che porta a Eric Bailly, la Roma resta in vantaggio sul giocatore ma occhio alla beffa finale.