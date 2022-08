Calciomercato Roma, Felix libera l’arrivo Belotti: così Mou avrà il vice Abraham

Felix ha detto si alla Cremonese

Giorni di mercato intensi per Tiago Punto, pronto a regalare un vice Abraham a Mourinho grazie alla cessione di un giovane. Da tempo la Cremonese è forte su Felix Afena-Gyan per completare un reparto offensivo rivoluzionato rispetto alla squadra che è stata promossa la scorsa stagione in Serie A. L’accordo tra Roma e Cremonese è stato trovato sulla base di 7 milioni di euro a titolo definitivo e senza diritto di recompra.

Un Gallo torna a cantare in Serie A, intesa con la Roma

Dopo aver visto il proprio contratto con il Torino scadere il 30 giugno 2022, Andrea Belotti è tornato nella sua Sicilia per allenarsi e tenersi in forma. È stata un’estate travagliata tra il Gallo e la Roma ma finalmente si è arrivati all’atto conclusivo. Belotti firmerà un triennale da 2,8 milioni più bonus ed è atteso tra domani e giovedì nella capitale.