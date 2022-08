Calciomercato Roma, i giallorossi puntano tutto su Zakaria: le ultime

Calciomercato Roma, Tiago Pinto al lavoro per il centrocampista

Con la fine del calciomercato tra soli 8 giorni, la Roma è alla ricerca del centrocampista in grado di poter sostituire l’infortunato Wijnaldum: dal ventaglio dei nomi, la priorità per Tiago Pinto è quella di ricercare un profilo a parametro zero o in prestito per non aggravare il bilancio giallorosso già sotto la lente d’ingrandimento dell’Uefa.

Mercato Roma, concreta la pista che porta a Zakaria

In queste ore i giallorossi hanno chiesto alla Juventus la disponibilità ad un prestito di Denis Zakaria, centrocampista svizzero arrivato a Torino lo scorso gennaio. I bianconeri però vorrebbero monetizzare per poter poi dare l’assalto a Paredes, ma i contatti rimangono caldi e non si escludono novità a breve.