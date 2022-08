Gli arbitri della terza giornata di Serie A

Al via la terza giornata della Serie A, di seguito gli arbitri designati per le gare in programma. Da segnalare la prima volta in Serie A da quarto uomo per l’arbitro donna Maria Sole Ferrieri Caputi, inserita nella squadra di Monza-Udinese.

MONZA–UDINESE Venerdì 26/08 h. 18:30

Di Bello

Rossi L. – Mondin

IV: Ferrieri Caputi

VAR: Marini

AVAR: Longo S.

LAZIO – INTER h. 20:45

Fabbri

Pagliardini – Vecchi

IV: Maresca

VAR: Aureliano

AVAR: Carbone

CREMONESE – TORINO Sabato 27/08 h. 18:30

Valeri

Baccini – Prenna

IV: Marcenaro

VAR: Banti

AVAR: Abbattista

JUVENTUS – ROMA h. 18:30

Irrati

Preti – Berti

IV: Abisso

VAR: Di Paolo

AVAR: Paganessi

MILAN – BOLOGNA h. 20:45

Manganiello

Dei Giudici – Margani

IV: Meraviglia

VAR: Nasca

AVAR: Imperiale

SPEZIA – SASSUOLO h. 20:45

Cosso

Fiore – Macaddino

IV: Volpi

VAR: Dionisi

AVAR: Giallatini

H. VERONA – ATALANTA Domenica 28/08 h. 18:30

Prontera

Di Gioia – De Meo

IV: Ayroldi

VAR: Ghersini

AVAR: Galetto

SALERNITANA – SAMPDORIA h. 18:30

Massa

Moro – Garzelli

IV: Feliciani

VAR: La Penna

AVAR: Zufferli

LECCE – EMPOLI h. 20:45

Santoro

Passeri – Costanzo

IV: Baroni

VAR: Mariani

AVAR: Peretti

FIORENTINA – NAPOLI h. 20:45

Marinelli

Colarossi – Mastrodonato

IV: Colombo

VAR: Banti

AVAR: Lo Cicero