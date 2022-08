Diletta Leotta si tiene in forma, la lezione di fitness è da imitare

Diletta Leotta a scuola di fitness

Un video simpatico che mette in mostra la lezione di fitness del volto DAZN Diletta Leotta. Un fisico da invidia per la giovane presentatrice tv. Esercizi all’aperto e top mozzafiato per la showgirl.