Calciomercato Inter, il difensore vuole i nerazzurri: rinuncia a sorpresa

Acerbi-Inter, il difensore sogna l’arrivo in nerazzurro

Acerbi vuole solo l’Inter. Il difensore dimostra con i fatti di voler lasciare la Lazio solo per il club di Zhang. L’ex Sassuolo è disposto a rinunciare a 400 mila euro pur di accasarsi all’Inter. Acerbi non rimane comunque la prima scelta sul taccuino di Marotta che spera di riuscire a chiudere per uno tra Akanji e Chalobah. Se nessuno dei due nelle prossime ore sarà convinto dal progetto, tornerà ad accendersi la trattativa tra Inter e Lazio.

La curva laziale contro Acerbi in un amore mai sbocciato

Nella gara d’esordio contro il Bologna, il difensore è stato fischiato dalla Curva Nord. La Lazio, con un comunicato, ha smentito ogni tipo di voce che la vedeva influenzata dalla curva sulla decisione di far partire Acerbi.