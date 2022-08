Calciomercato Juventus, altro acquisto dei bianconeri: Allegri soddisfatto

Calciomercato Juventus, raggiunta l’intesa con il centrocampista

La Juventus sta per battere un altro colpo di calciomercato: dopo la chiusura per Milik, con il polacco appena sbarcato a Torino per le visite mediche, i bianconeri sono alle battute finali per l’arrivo di Leandro Paredes. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il giocatore ha trovato un accordo totale con il club bianconero che sta lavorando ora a quello con il Paris Saint-Germain.

Mercato Juventus, si cerca di trovare l’accordo con il PSG

Nelle ultime ore c’e stata un’apertura del club francese ad un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo a determinate condizioni e a breve la trattativa potrebbe chiudersi.