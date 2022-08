Calciomercato Juventus, vice Vlahovic a un passo: ci siamo

Accordo totale per Milik, agente nelle prossime ore a Torino

La Juventus si sta muovendo su più fronti. Uno di questi è sicuramente un attaccante per far rifiatare Vlahovic o addirittura farlo giocare in coppia con il serbo. Abbandonata ormai in maniera quasi definitiva la pista Depay(troppo alte le richieste dell’olandese), i bianconeri sono vicinissimi a chiudere per Arkadiusz Milik. In questi giorni è atteso a Torino l’agente per finalizzare gli ultimi dettagli che portano il polacco sotto la Mole.

Accordo tra Marsiglia e Juve per il polacco

L’accordo tra i due club è arrivato con la Juve che verserà nelle casse dei francesi 2 milioni per il prestito e diritto di riscatto fissato a 8 milioni. L’accordo tra club e giocatore sulla durata del contratto e sull’ingaggio è arrivato proprio nelle ultime ore.