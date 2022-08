Calciomercato Milan, il Galatasaray spinge per il terzino: c’è il si di Pioli

Calciomercato Milan, offensiva del Galatasaray per Ballo-Tourè

Ultimi giorni di calciomercato importanti per il Milan anche in chiave cessioni: l’indiziato numero uno per lasciare il club rossonero è il terzino senegalese Fode Ballo-Tourè, che vorrebbe essere ceduto per trovare più spazio. Su di lui è forte l’interesse del Galatasaray, pronto ad arricchire ulteriormente la rosa dopo i numerosi arrivi anche dalla Serie A.

Mercato Milan, manca ancora l’accordo con i turchi

La trattativa tra Milan e Galatasaray per Ballo-Tourè va avanti, ma manca ancora l’accordo tra le due società: come riportato da calciomercato.com, il club turco spinge per una prestito oneroso a 2 milioni con diritto di riscatto a 4 mentre quello rossonero vuole una cessione a titolo definitivo per 5 milioni.