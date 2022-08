Calciomercato Milan, tanti i nomi a centrocampo: Maldini valuta

I rossoneri ancora alla ricerca di un centrocampista

Con la partenza di Kessiè passato a vestire la casacca blaugrana del Barcellona, il Milan si è ritrovato a dover fare i conti con la ricerca frenetica di un nuovo centrocampista. Nel frattempo ha fatto rientro alla base il triestino Tommaso Pobega, reduce dal prestito al Torino nel quale ha giocato anche con una certa continuità. Visti però gli innumerevoli impegni che i rossoneri dovranno affrontare, il solo ritorno del centrocampista ventitreenne, non è sufficiente. Motivo per il quale la società sta freneticamente cercando un nuovo innesto prima che la sessione di mercato si concluda.

Calciomercato Milan, sempre due gli osservati speciali

Jean Onana e Aster Vranckx. Si è molto parlato di loro in questi ultimi giorni. Ciò nonostante ancora non sembrerebbe essere stato raggiunto alcun accordo. Onana infatti, sebbene sia molto seguito dai rossoneri, di fatto non ha avuto ancora alcuna offerta. Diverso invece il discorso per Vranckx. Contatti ci sono stati ma mentre il Milan chiede la formula del prestito, i tedeschi del Wolfsburg, squadra dove milita il belga, vogliono una cessione a titolo definitivo.