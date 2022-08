Calciomercato, Nainggolan: “Tornare alla Roma? I tifosi mi vogliono bene ma sono solo chiacchiere”

Intervistato da “Il mio canto libero on air” ai microfoni dell’emittente radiofonica New Sound Level, Radja Nainggolan è tornato a parlare dei rumors di mercato che vogliono il calciatore alla Roma.

Nainggolan: “Andare via da Roma scelta sbagliata”

“Questa città mi vuole bene come gliene voglio io. Perché io mi emoziono sempre. Ho fatto una scelta sbagliata. Mai cambiare per nessuno. Quando non vai d’accordo con una persona, non posso mai passar per finto e purtroppo ho fatto una scelta della quale forse mi pento ancora oggi. Ma io sono contento per i traguardi che ha raggiunto la Roma perché le voglio ancora bene”.