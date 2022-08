Calciomercato Roma, fatta per Felix alla Cremonese: operazione da 10 milioni di euro

Continuano le manovre in casa Roma. I giallorossi nelle ultime ore stanno definendo il mercato con un acquisto in attacco ed un ultimo centrocampista complice l’infortunio di Wijnaldum.

Calciomercato Roma, due acquisti in arrivo per Mourinho

La cessione di Felix Afena-Gyan ha liberato il posto in attacco per l’arrivo in giallorosso di Andrea Belotti, calciatore che da tempo ha un accordo in giallorosso sulla base di 3 milioni di euro svincolato dopo l’esperienza al Torino. L’attaccante giallorosso domani mattina secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio effettuerà le visite mediche e firmerà il contratto con il club grigiorosso. Roma che incasserà 6 milioni di euro più 4 di bonus, denaro che servirà per acquistare un nuovo centrocampista, probabilmente uno tra Camara, centrocampista dell’Olympiakos e Tameze dell’Hellas Verona.