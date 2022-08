Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per il difensore: il punto

I giallorossi valutano concretamente una buona possibilità

E’ notizia di poco fa, l’intenzione del PSG di cedere il difensore senegalese Abdou Diallo. In pole position resta attualmente il West Ham che dovrebbe prenderselo a titolo definitivo. Rimane in ogni caso pronta la Roma, la quale già aveva fatto rientrare Diallo nell’operazione Wijnaldum.

Calciomercato Roma, manca un centrocampista

La società romana però lo prenderebbe solo in prestito oneroso con diritto di riscatto. L’unico ostacolo resta lo stipendio di 5 milioni netti. Ma lo stesso PSG si è dichiarato disponibile a contribuire per una parte del pagamento. Prima però Tiago Pinto dovrà pensare ad un centrocampista considerato l’infortunio proprio dell’olandese, che starà fuori per diversi mesi.